Замглавнокомандующего ВМФ России Михаил Гудков погиб в Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Заместитель главнокомандующего Военно-Морского флота (ВМФ) РФ, Герой России и Приморья Михаил Гудков погиб в процессе выполнения служебных обязанностей на территории Курской области. Об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко в своем телеграм-канале.

Генерал-майор, ранее командовавший 155-й дивизией гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, находился на передовой вместе со своими подчиненными. Вместе с ним погиб его боевой товарищ полковник Нариман Шихалиев.

"Мы много общались с Михаилом Евгеньевичем. Это был сильный духом воин, который не представлял себя нигде, кроме флота. Став заместителем главкома ВМФ, он не перестал лично выезжать на позиции наших морпехов", – написал Кожемяко.

Он выразил глубокие соболезнования родным, близким и сослуживцам Гудкова, Шихалиева, а также и всех остальных бойцов, погибших в Курской области.

Гибель замглавкома ВМФ подтвердили в Минобороны РФ. Пресс-служба министерства указала, что Герой России погиб 2 июля в одном из приграничных районов Курской области.

Гудков родился 11 января 1983 года в Новосибирске. Он получил высшее образование в Новосибирском высшем военном командном училище (НВВКУ), после чего начал службу в морской пехоте Тихоокеанского флота.

В сентябре 2023-го Гудков, который на тот момент имел звание полковника, был удостоен медали "Золотая звезда" Героя России за проявленное мужество, героизм и умелое руководство подчиненными соединениями.

В прошлом году ему было присвоено звание генерал-майора, а также вручено именное оружие. На пост замглавнокомандующего ВМФ РФ его назначили в марте 2025 года.

