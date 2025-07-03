Получивший ранение в Курской области китайский журналист продолжит работать в зоне СВО

Фото: youtube.com/PhoenixTV

Получивший ранение в курском приграничье из-за атаки дрона ВСУ китайский журналист Лу Юйгуан продолжит освещать ход специальной военной операции (СВО). Об этом корреспондент заявил в интервью РИА Новости.

Лу Юйгуан подчеркнул, что если он уедет, то репортажи о российско-украинском конфликте для зрителей из Китая прекратятся. Его телеканал Phoenix единственный в КНР, который работает на передовой в зоне СВО.

"Поэтому зрители хотят видеть наши репортажи с фронта, всех очень интересует, что там происходит", – добавил Юйгуан.

Журналист был ранен во время съемки репортажа в поселке Коренево Курской области. По информации врачей, Лу Юйгуан получил открытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану теменной области.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Следователи установят представителей вооруженных формирований Украины, причастных к преступлению.