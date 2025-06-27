Уголовное дело заведено по факту ранения китайского журналиста в Курской области

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Следственный комитет РФ завел уголовное дело после ранения китайского корреспондента телекомпании Phoenix Лу Юйгуана в Курской области. Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Накануне стало известно, что 63-летний журналист Лу Юйгуан был ранен при ударе украинского беспилотника по поселку Коренево. Корреспондент получил открытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану теменной области.

Дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных пунктами "а", "в", части 2, статьи 205 УК РФ ("Террористический акт").

"Военными следователями назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления степени тяжести причиненного вреда здоровью. Устанавливаются представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению", – передает телеграм-канал СК РФ слова Петренко.

Атаку Киева на группу телеканала КНР прокомментировала представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат назвала произошедшее терроризмом. Она считает, что киевский режим пытается устранить представителей СМИ, которые хотят донести объективные сведения о ситуации в Курской области.

Захарова добавила, что в настоящее время Лу Юйгуан находится в больнице Курска. Корреспондент отказался от транспортировки в Москву. Это решение журналист объяснил большим количеством работы в приграничье.

