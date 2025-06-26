Захарова назвала терроризмом атаку Киева на группу телеканала КНР

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Нападение Киева на съемочную группу китайского телеканала Phoenix в Курской области стало террористическим нападением, в результате которого пострадал журналист Лу Юйгуан. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

В момент атаки, уточнила дипломат, представитель иностранного СМИ был в бронежилете с надписью PRESS. В настоящее время он находится в больнице Курска, отказавшись от транспортировки в Москву, указал сам журналист в беседе с ТАСС. Такое решение он объяснил большим количеством работы в приграничье.

"Мы постоянно работаем во внимании (к Курской области. – Прим. ред.), западных журналистов вообще не видно. Мы, китайские журналисты, хотим передать, что случилось в Курской области", – сказал Юйгуан.

По словам Захаровой, целенаправленный удар по журналистам показывает намерение киевского режима заставить замолчать и де-факто устранить представителей любых СМИ, которые хотят донести объективные сведения о ситуации.

В связи с этим представитель МИД призвала профильные международные структуры, гендиректора ЮНЕСКО, верховного комиссара ООН по правам человека и представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ оценить действия Киева.

Атака на китайских журналистов произошла 26 июня в Кореневском районе. Украинский БПЛА нанес удар по поселку Коренево, в результате чего 63-летний корреспондент получил открытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану теменной области. Врио губернатора региона Александр Хинштейн заверил, что врачи сделают все, чтобы сохранить его жизнь.

