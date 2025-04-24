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24 апреля, 06:45

Происшествия

Раненый военкор телеканала "Звезда" Никита Гольдин скончался в госпитале

Раненый военкор телеканала "Звезда" Никита Гольдин скончался в госпитале

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Военкор телеканала "Звезда" Никита Гольдин скончался в госпитале. Об этом сообщила газета "Красная звезда".

Журналист получил ранение в голову месяц назад в ЛНР в ходе атаки ВСУ. Боевики тогда ударили по машине с сотрудниками СМИ двумя реактивными снарядами HIMARS. Под обстрел попали также корреспондент "Известий" Александр Федорчак, оператор и водитель съемочной группы телеканала "Звезда" Андрей Панов и Александр Сиркели. Все они погибли.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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