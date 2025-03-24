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24 марта, 08:00

Общество

Кондитер рассказала, как выбрать дубайский шоколад

Кондитер рассказала, как выбрать дубайский шоколад

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Кондитер Ольга Лакомка рассказала, как выбрать дубайский шоколад. По ее словам, в шоколаде должно быть не менее 70% какао. В начинке содержится паста из перемолотых фисташек с кусочками орехов, тесто катаифи в виде хрустящих нитей, тахини – приправа из кунжута, а также специи.

Эксперт отметила, что при замене качественной фисташковой пасты на аналог с химическим ароматом и красителем внешний вид будет похожим, но вкус будет другим.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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