27 февраля, 07:30Общество
Тренд на "волосатый" шоколад завирусился в Сети
В Сети набирает популярность гастрономический тренд – "волосатый" шоколад. Так называют изделие, внутри которого спрятана начинка из сладкой ваты.
Блогеры уже активно снимают обзоры, поедая десерт на камеру. По оценкам экспертов, всплеск интереса к новому изделию может повторить колоссальный успех дубайского шоколада. В настоящий момент стоимость плитки с сахарной ватой варьируется в районе 1 700 рублей.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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