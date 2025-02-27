Тренд на "волосатый" шоколад завирусился в Сети

В Сети набирает популярность гастрономический тренд – "волосатый" шоколад. Так называют изделие, внутри которого спрятана начинка из сладкой ваты.

Блогеры уже активно снимают обзоры, поедая десерт на камеру. По оценкам экспертов, всплеск интереса к новому изделию может повторить колоссальный успех дубайского шоколада. В настоящий момент стоимость плитки с сахарной ватой варьируется в районе 1 700 рублей.

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