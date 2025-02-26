Мужчина выбросил подаренный жене Porsche на мусорку в Мытищах

Фото: телеграм-канал Baza

В подмосковных Мытищах мужчина выбросил на мусорку подаренный супруге в День всех влюбленных автомобиль Porsche Macan. Соответствующая история стала распространяться в Сети.

Оказалось, что жене не понравился этот подарок, так как машина якобы была слегка повреждена. В результате мужчина воспользовался подъемником, чтобы аккуратно поставить автомобиль в мусорный контейнер.

В комментариях под публикациями пользователи просят сообщить, где расположена данная мусорка, чтобы забрать машину. Однако некоторые усомнились в правдивости всей истории. По их словам, инцидент может быть постановочным, так как с машины, которая находится на мусорке уже не первый день, даже не сняли колеса.

Ранее 92-летний россиянин выбросил 100 тысяч долларов со своего балкона. Как сообщила столичная прокуратура, мошенники при помощи дипфейка выдавали себя за руководителей государственного органа и его помощника и убедили мужчину принять участие в якобы операции по поимке преступников.

Для этого пенсионер должен был дождаться условного сигнала от курьера, а затем скинуть с балкона обозначенную сумму. Когда пострадавший понял, что стал жертвой преступников, обратился в полицию. В результате правоохранителям удалось задержать курьера с поличным.

