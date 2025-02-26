Продажи дубайского шоколада на российских маркетплейсах выросли в 500 раз

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Продажи дубайского шоколада на маркетплейсах в России выросли за последние шесть месяцев в 500 раз и уже превысили 70 миллионов рублей. Об этом заявила доцент базовой кафедры торговой политики Российского экономического университета имени Плеханова Светлана Ильяшенко в беседе с Агентством "Москва".

По словам экономиста, в октябре 2024 года на крупнейшем российском маркетплейсе было продано 4,4 тысячи упаковок дубайского шоколада на 8 миллионов рублей. Уже к концу прошлого года его продажи увеличились до 17,4 тысячи упаковок, выручка продавцов составила 28 миллионов рублей. На другой площадке в декабре 2024-го количество ежедневных покупок этого десерта выросло с почти 500 до 1,5 тысячи упаковок в день, сообщила доцент.

Как отметила собеседница агентства, на популярных маркетплейсах число запросов, связанных с дубайским шоколадом, с 17 декабря по 17 января этого года превысило 1,3 миллиона. Чаще всего ищут наборы, тахини и формы для дубайского шоколада.

В офлайн-торговле лакомство также набирает популярность. Ретейлеры продают плитку дубайского шоколада весом 30 граммов производства Турции за 120 рублей, плитку весом 190 граммов российского производства – за 1 580 рублей, уточнила экономист.

Ильяшенко предупредила, что стоимость шоколада будет расти из-за подорожания какао-бобов. Вместе с тем при увеличении цены на дубайский шоколад его продажи могут пойти на спад в связи со снижением интереса к нему, поскольку это трендовый продукт с "высокой эластичностью спроса", добавила она.

Тем временем Москву захватывает новый гастрономический тренд. Следом за дубайским шоколадом пришли дубайские куличи. В основе рецепта – специальное тесто, похожее на паутинку, и фисташковая начинка.

Как сообщила диетолог Сандра Вигелиене, полезный дубайский шоколад должен содержать меньше жиров, сахара и калорий, а также больше пищевых волокон. Специалист отметила, что в популярном шоколаде содержится высокая энергетическая ценность.