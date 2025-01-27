Экономист Балынин предупредил о резком подорожании шоколада в РФ

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В 2025 году шоколад из какао-бобов в российских магазинах подорожает на 15–25%, уверен доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Об этом сообщает "Газета.ру".

Причина роста цен в увеличении затрат на сырье из-за неурожая какао-бобов в Западной Африке, подчеркнул эксперт. Не исключено, что производители шоколада прибегнут к ухудшению продукции за счет заменителей какао-бобов либо уменьшат упаковку на 5–10 граммов, отметил Балынин.

Специалист призвал россиян внимательней читать состав и обращать внимание на массу покупного шоколада, а в идеале перепроверять его на весах. Плитка шоколада в РФ за 2024 год в среднем выросла в цене на 31%, а ее средний вес упал на 4%, до 76 граммов. Плитка весом в 100 граммов стоила 131 рубль.

Умеренное употребление темного шоколада с содержанием какао свыше 75% может поспособствовать нормализации артериального давления и липидов крови, уверены медики. Кроме того, напиток из какао-бобов помогает поднять настроение, а также повышает бодрость и продуктивность работы головного мозга.

