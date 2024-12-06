В Австрии закрыто производство конфет, названных в честь Моцарта

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В Австрии закрылась шоколадная фабрика, где производились названные в честь известного композитора Вольфганга Амадея Моцарта конфеты. Об этом рассказал управляющий предприятием в эфире радиостанции Ö1.

"Конфеты Mozartkugel марки Mirabell с сегодняшнего дня ушли в прошлое, по крайней мере, на традиционной фабрике Salzburg Schockolade в Гредиге", – отмечается в материале.

Уточняется, что конфеты будут производить в зарубежных странах, но где конкретно, пока не сообщается. Оборудование завода планируется продать, так же как и здание фабрики.

Шоколадные конфеты производились в Зальцбурге с 1897 года, а в 1948 году производство перенесли в соседний Гредиг. Их делают из марципана и добавляют в них фисташки, нугу и темный шоколад.

Ранее стоимость популярного дубайского шоколада всего за 4 месяца увеличилась с 561 до 2 200 рублей. При этом в РФ его ищут в полтора раза чаще, чем цветы. Кроме того, 66% покупок в категории же "шоколад ручной работы" приходится именно на дубайский десерт.

