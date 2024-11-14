14 ноября, 13:53Общество
Генконсульство призвало россиян не везти "детям-сиротам" дубайский шоколад
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/FIX Dessert Chocolatier
Российским туристам в аэропортах ОАЭ не стоит брать от незнакомых людей посылки с просьбой передать шоколад "детям-сиротам", предупреждает Генконсульство России в Дубае.
"Внутри бокса может быть не шоколадная мечта, а киндер-сюрприз для таможни", – уточнили в телеграм-канале дипмиссии.
Речь идет о транспортировке в оптовых масштабах, например, если человека просят провезти 10 коробок с дубайским шоколадом, большое число смартфонов iPhone или другой техники. Дипломаты предупредили, что это не является параллельным импортом и может вызвать вопросы на таможне.
В России дубайский шоколад начали искать в полтора раза чаще, чем цветы. Это лакомство также оказалось популярнее кондитерской категории. На два запроса о плитке этого шоколада приходится один о покупке бенто-торта или полтора о покупке клубники в шоколаде.
В категории "шоколад ручной работы" 66% покупок приходится именно на дубайский десерт.
Врач рассказала, в чем опасность дубайского шоколада