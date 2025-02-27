Переменная облачность и до 2 градусов тепла ожидаются в Москве 27 февраля

Фото: Агентство ''Москва''/Ярослав Чингаев

Переменная облачность без осадков ожидается в столице в четверг, 27 января. Местами по городу прогнозируется гололедица. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от нуля до плюс 2 градусов, по области – от минус 2 до плюс 3 градусов. Ночью температура в столице может опуститься до минус 13 градусов, а в Подмосковье – до минус 16 градусов.

Западный ветер будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба.

Смешанные осадки пройдут в Москве в предстоящие выходные, 1 и 2 марта. Так, в темное время суток в столице выпадет немного снега, а днем пройдут смешанные осадки в виде мороси или снежной крупы.

Календарная весна в Москве начнется с положительной температурной аномалии. Синоптики ожидают, что в выходные значения повысятся до плюс 2 градусов, а в понедельник, 3 марта, минимальная температура составит до плюс 4 градусов.