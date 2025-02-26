Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Московский лыжный марафон отменили из-за погодных условий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Лыжни России".

Изначально мероприятие должно было состояться 9 февраля, однако из-за погоды старт перенесли на 9 марта.

Кроме того, из-за погодных условий была отменена Лыжная ретрогонка.

"Лыжня России" пройдет в Москве в режиме гонки со свободным стартом на трассе в "Лужниках" с 26 февраля по 4 марта. Лыжная гонка в этом году посвящена 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Вместе с тем старт "Лыжни России" в Московской области, который должен был состояться 8 февраля, также перенесли из-за неблагоприятных погодных условий. При этом новую дату мероприятия назначат позже.

Ранее Татьяна Позднякова исключила возможность лыжного сезона этой зимой. По ее словам, на территории Москвы, в том числе в парках, не больше 5 сантиметров снега. Однако покататься на лыжах удастся в Московской области, например в Наро-Фоминске.