25 февраля, 19:25 (обновлено 25.02.2025 21:12)Спорт
Московский этап "Лыжни России" пройдет в Лужниках
Фото: телеграм-канал "Московский спорт"
Московский этап "Лыжни России" изменит формат и пройдет в Лужниках, передает пресс-служба столичного департамента спорта.
Уточняется, что из-за погодных условий была отменена Лыжная ретрогонка. При этом "Лыжня России" состоится с 26 февраля по 4 марта, но в "необычном формате".
"В связи с погодными условиями и отсутствием снега соревнования пройдут на территории лыжно-биатлонной трассы Олимпийского комплекса Лужники", – уточнили в департаменте.
Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова исключила возможность лыжного сезона этой зимой. По ее словам, на территории Москвы, в том числе в парках, не больше 5 сантиметров снега.
Однако покататься на лыжах удастся в Московской области, например в Наро-Фоминске, добавила синоптик.
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