Московский этап "Лыжни России" пройдет в Лужниках

Фото: телеграм-канал "Московский спорт"

Московский этап "Лыжни России" изменит формат и пройдет в Лужниках, передает пресс-служба столичного департамента спорта.

Уточняется, что из-за погодных условий была отменена Лыжная ретрогонка. При этом "Лыжня России" состоится с 26 февраля по 4 марта, но в "необычном формате".

"В связи с погодными условиями и отсутствием снега соревнования пройдут на территории лыжно-биатлонной трассы Олимпийского комплекса Лужники", – уточнили в департаменте.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова исключила возможность лыжного сезона этой зимой. По ее словам, на территории Москвы, в том числе в парках, не больше 5 сантиметров снега.

Однако покататься на лыжах удастся в Московской области, например в Наро-Фоминске, добавила синоптик.

