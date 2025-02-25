"Культура за 100 секунд": "ЭтноМасленица" стартовала на ВДНХ

На ВДНХ проходит "ЭтноМасленица". В ее программу вошел воздушно-акробатический спектакль "Пролет над ВДНХ", который покажут 1 марта в 14:45. В нем артисты театра расскажут миф о жар-птице. Также посетители смогут увидеть иммерсивное ледовое шоу в трех действиях.

Тем временем по выходным в честь 110-летия в киностудии имени М. Горького проводят экскурсии "Путешествие в мир кино". На ней представлено винтажное оборудование для съемки, костюмы актеров и многое другое.

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