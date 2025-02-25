"Зима в Москве": в "Домики добра" приносят теплые вещи, сладости и зоотовары

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Гуманитарную помощь для участников спецоперации, сладости и игрушки для детей, проживающих в новых и приграничных регионах РФ, а также товары для животных продолжают собирать в "Домиках добра" в рамках проекта "Москва помогает". Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Передать вещи граждане могут на ежедневной основе, выбрав на интерактивной карте ближайший "Домик добра", расположенный на площадках проекта "Зима в Москве". Предметы для приютов можно оставить в специальных боксах, которые оборудованы в волонтерских центрах "Доброе место".

Кроме того, принимают гуманитарную помощь и в 15 штабах проекта "Москва помогает", адреса и часы работы которых размещены на сайте.

"Волонтеры все подарки бережно упакуют, а после передадут в составе общего полезного гуманитарного груза", – уточнил директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит.

Волонтеры чаще всего принимают в качестве гуманитарной помощи для участников СВО теплые стельки, носки, перчатки, шарфы, балаклавы, а также шампуни и гели для душа, зубные пасты, щетки и нити, станки, пену для бритья. При передаче этих вещей некоторые кладут открытки со словами поддержки.

Для детей, проживающих в новых и приграничных регионах РФ, люди приносят сладости, пазлы, машинки, конструкторы, книги и настольные игры, а также карандаши, цветные фломастеры, краски, картон и пластилин. Не забывают граждане и про приюты для животных, которым закупают корм, медикаменты, мячики, канаты, лежанки, ошейники, наполнители, капли от клещей, моющие и чистящие средства.

Волонтеры из колледжа многоуровневого профобразования РАНХиГС, например, тоже организовывают сборы, в которых участвуют студенты, педагоги и сотрудники вуза. После добровольцы навещают животных в приюте "Печатники", создают для птиц кормушки и передают необходимые вещи для питомцев через "Домик добра".

"Идея "Домиков добра" нам понравилась тем, что можно помогать приютам не только в своем округе или районе. <...> В колледж мы вернулись с легким сердцем, так как смогли внести вклад в поддержку наших сограждан и животных", – рассказала социальный педагог Наталья Синельникова.

"Домики добра" будут открыты в Москве до 28 февраля. В сборе подарков участвуют многие столичные организации. Например, активисты Московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей не оставили без внимания эту акцию и часто приносят необходимые вещи. В сборе гумпомощи также участвуют предприниматели и образовательные учреждения.

