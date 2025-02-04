"Зима в Москве": в столице продолжают работать более 30 "Домиков добра"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

В столице продолжают работать более 30 пунктов приема новогодних подарков, открытых в рамках проекта "Зима в Москве". Москвичи и гости столицы могут принести в "Домики добра", ставшие частью штабов "Москва помогает", помощь для участников специальной военной операции (СВО), детей и животных.

Найти "Домики добра" можно на фестивальных площадках "Московских сезонов" в каждом округе столицы. Их адреса представлены на карте проекта "Зима в Москве", передает портал мэра и правительства города.

Возле пунктов приема подарков находятся уютные павильоны, в которых представлены изделия на любой вкус. С их помощью каждый посетитель может дополнить подарок пряниками ручной работы, необычными сладостями и красочными игрушками, а также теплыми предметами одежды и многим другим.

Особенно актуальны теплые подарки для участников СВО. Популярностью пользуются мужские бритвенные наборы и подарочные упаковки средств по уходу за лицом.

Вместе с тем для детей собирают сладкие подарки, настольные игры, конструкторы и наборы для творчества, а также канцелярские принадлежности. Все товары должны быть новыми, а срок годности сладостей должен составлять не менее трех месяцев.

Для приютов для животных москвичи собирают сухой и влажный корм, поскольку его запасы необходимо постоянно обновлять. Не менее важны средства для дезинфекции медицинских и ветеринарных помещений, также сохраняется постоянная необходимость в моющих и чистящих средствах для уборки, говорится в материале.

Вместе с тем на пунктах сбора волонтеры помогают посетителям подписать открытку со словами поддержки. Ее можно вложить в подарочные пакеты. Затем все коробки заботливо упаковывают и отправляют адресатам.

Кроме того, гуманитарную помощь для жителей новых и приграничных российских регионов горожане могут принести в один из 15 штабов "Москва помогает". Там принимаются продукты длительного хранения, а также постельные и душевые принадлежности, товары по уходу за детьми и людьми старшего возраста, одежда и зоотовары.

Воспитанники академии футбольного клуба "Локомотив" вместе с директором центра образования и спорта клуба Дмитрием Балашовым привезли в "Домик добра" сладкие подарки и игрушки для детей, а также теплые вещи для бойцов СВО и пакеты корма для животных.

Игроки академии общими усилиями собирали подарки, упаковывали их и думали, что именно могло оказаться полезным. Вместе с тем в конце 2024 года в одном из крытых манежей "Локомотива", где также тренируются младшие спортсмены, появился специальный бокс для сбора помощи.

Также в "Домик добра", расположенный на Новом Арбате, наборы для творчества и другие детские подарки привезли представители волонтерского отряда школы № 2051 вместе с советником директора по воспитанию Эдуардом Сметанниковым.

Сейчас школьный отряд "Волонтеры-2051", в котором состоят 40 учеников 8–11-х классов, помогает организовывать в школе масштабный гуманитарный сбор для российский военных в зоне СВО.

"Домики добра" продолжат работать в столице до 28 февраля. В сборе подарков участвуют многие организации Москвы. Активисты Московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей активно собирают гуманитарную помощь. К этой инициативе также присоединились предприниматели и образовательные учреждения.