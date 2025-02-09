Более трех тысяч москвичей передали подарки для детей и бойцов СВО через "Домики добра"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Более трех тысяч москвичей передали подарки для детей и бойцов спецоперации РФ через "Домики добра", рассказал руководитель ресурсного центра "Мосволонтер".

"У горожан есть возможность стать частью важного благотворительного проекта. <...> Здесь можно передать сладкие подарки, теплую одежду и другие необходимые предметы. Волонтеры помогут отправить каждую принесенную вещь, а также предложат подписать открытку с теплыми пожеланиями", – предает его слова пресс-служба мэра и правительства столицы.

Более 30 "Домиков добра" работают на площадках проекта "Зима в Москве". Через них можно отправить подарки детям, которые живут в новых регионах РФ, или военнослужащим, которые находятся в зоне СВО. Это можно сделать с 12:00 до 21:00 в будни или с 11:00 до 21:00 – в выходные. Посмотреть расположение площадок можно на карте.

Так, детям можно передать игрушки, книги, наборы для рисования и других видов творчества, сладкие подарки со сроком годности не менее трех месяцев. При этом товары должны быть новые. Военнослужащим лучше всего отправить носки, перчатки, термобелье, стельки и мужские средства личной гигиены. Кроме того, защитникам России уже отправили тысячи открыток с поздравлениями, стихами и словами поддержки.

"Домики добра" также принимают игрушки и корм для зооприютов.

В городе работают пункты сбора гумпомощи "Москва помогает". В 15 точках принимают продукты, одежду, корм для животных и бытовые товары. Здесь желающие также могут помочь жителям приграничных территорий.

"Это возможность проявить неравнодушие, поделиться любовью и поддержкой, которых порой нам всем так не хватает. Кроме того, это повод показать единство нашего народа, его милосердие и добрый характер, готовность прийти на помощь. Это делает нашу страну по-настоящему великой и непобедимой", – отметила студентка Полина Балицкая, которая уже долгое время занимается волонтерством.

Москвичи также смогут передать подарки по случаю Дня защитника Отечества для участников специальной военной операции. Более 50 пунктов сбора будут работать в столице с 10 по 23 февраля. Принести посылки, письма и открытки с пожеланиями горожане смогут в "Домики добра", а также в штабы акции "Москва помогает" и волонтерские окружные центры.

"Домики добра" продолжат работать в столице до 28 февраля. В сборе подарков участвуют многие организации Москвы. Активисты Московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей активно собирают гуманитарную помощь. К этой инициативе также присоединились предприниматели и образовательные учреждения.

