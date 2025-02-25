Жители ЖК в Митине пожаловались на перебои с коммунальными услугами

Жители жилого комплекса "Аквилон Митино" пожаловались на перебои с водой, электричеством и отоплением. По их словам, в квартирах регулярно отключают ресурсы, а зимой приходится спать в верхней одежде. Кроме того, в доме случаются аварии, связанные с канализацией и лифтами.

Собственники пытаются сменить управляющую компанию и фиксируют нарушения. Юристы советуют обращаться с заявлениями в организации, обслуживающие дом, а при необходимости – в Государственную жилищную инспекцию Москвы.

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