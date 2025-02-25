Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 февраля, 23:30

Происшествия

Жители ЖК в Митине пожаловались на перебои с коммунальными услугами

Жители ЖК в Митине пожаловались на перебои с коммунальными услугами

В Калининграде водитель в нетрезвом состоянии повредил 11 машин

В Москве участились кражи заказов, оставленных у дверей

Новости мира: Макрон приехал с официальным визитом в США

Два автомобиля загорелись в Москве в ночь на 25 февраля

"Московский патруль": Росгвардия рассказала, когда больше всего задерживают нарушителей

"Московский патруль": столичные курьеры нарушили ПДД более 4 тыс раз

"Московский патруль": суд рассматривает дело о смертельном ДТП на зебре в Москве

"Московский патруль": в Москве задержан угонщик авто

"Московский патруль": оставившая младенца в Турции россиянка приговорена к 15 годам

Жители жилого комплекса "Аквилон Митино" пожаловались на перебои с водой, электричеством и отоплением. По их словам, в квартирах регулярно отключают ресурсы, а зимой приходится спать в верхней одежде. Кроме того, в доме случаются аварии, связанные с канализацией и лифтами.

Собственники пытаются сменить управляющую компанию и фиксируют нарушения. Юристы советуют обращаться с заявлениями в организации, обслуживающие дом, а при необходимости – в Государственную жилищную инспекцию Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоЕгор БедуляАнастасия БородинаАртем Смахтин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика