SHOT: в Москве начали воровать оставленные у дверей заказы

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Заказы, которые курьеры оставляют у дверей, начали воровать в Москве, передает телеграм-канал "SHOT ПРОВЕРКА".

По данным СМИ, в настоящее время несколько случаев произошло в разных районах столицы и Подмосковья. Пострадавшие уже начали писать заявления в полицию.

Злоумышленники действуют по определенной схеме. Они следят за доставщиком, заходят за ним в подъезд и забирают заказ. Сделать это им удается, так как многие клиенты пользуются опцией "оставить пакеты у двери".

Как правило, злоумышленники выслеживают курьеров возле дарксторов, а затем идут за ними неспешным шагом. Проникать в подъезды им удается под видом жильцов. Затем они выборочно забирают оставленные у дверей покупки, чтобы не вызвать подозрения.

В беседе с авторами канала одна из пострадавших рассказала, что у нее украли заказ, в котором были гель для стирки, детские вещи и туалетная бумага.

Ранее столичные полицейские задержали троих подозреваемых, которые подменили оригинальную технику на муляжи при заказе на маркетплейсе. Выяснилось, что в сортировочный центр на улице Свободы на возврат поступило 25 единиц электронной техники. Во время внутренней проверки в компании выявили подмену товаров с ущербом на сумму более 1,6 миллиона рублей.