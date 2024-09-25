Сотрудник пункта выдачи заказов в Москве похитил товары на 3,5 млн рублей

Сотрудник пункта выдачи заказов в Москве украл товары на сумму в размере 3,5 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По информации ведомства, 21-летний москвич в июне устроился на работу в пункт выдачи заказов. С фейкового аккаунта злоумышленник заказал много фискальных накопителей, стоимость которых составляет 15 тысяч рублей за каждую единицу, а также одежду, электронику, парфюмерию и другие предметы.

Когда товары приехали на пункт, он положил их в место, где отсутствуют камеры, а в день кражи попросил сменщика уйти после обеда, чтобы вынести три большие коробки с товарами, которые в дальнейшем он продал, а деньги потратил на свое усмотрение. После этого мужчина перестал выходить на работу.

Москвичу уже предъявили обвинение в краже в особо крупном размере. Сам он признался в еще одном хищении товаров с другого пункта выдачи, которое совершил вместе с соучастниками.

Теперь его привлечение к уголовной ответственности находится на контроле в Люблинской межрайонной прокуратуре.

Ранее трое работников склада Wildberries украли товаров на пять миллионов рублей в Коледине. Так, они похитили с подмосковного склада свыше 1,5 тысячи сменных кассет для бритья, 28 пачек с подгузниками, а также пытались похитить порядка четырех тысяч единиц туши для ресниц разных производителей.

Правоохранители нашли и задержали подозреваемых. Во время обыска квартиры одного из задержанных полицейские нашли и изъяли часть похищенного имущества. Возбуждены уголовные дела о краже и приготовлении к краже.

