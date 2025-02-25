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25 февраля, 13:45

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"Сити": какие блины стоит попробовать на фестивале "Московская Масленица"

"Сити": какие блины стоит попробовать на фестивале "Московская Масленица"

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В столице до конца недели проходит фестиваль "Московская Масленица". На центральных площадях города развернулись ярмарки, шале с мастер-классами и домики с блинами. Гастрокритик проекта "Сити" Александр Ильин побывал на Манежной площади и составил свой рейтинг самых вкусных.

На третьем месте – блинчики по-домашнему со сковородки с печеными яблоками. Вторую строчку заняли "Донские" блины с икрой трески и капустой, запеченные в печи. На вершине рейтинга – каравайцы со слабосоленой семгой.

Подробнее – в программе "Сити".

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