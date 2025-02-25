"Сити": какие блины стоит попробовать на фестивале "Московская Масленица"

В столице до конца недели проходит фестиваль "Московская Масленица". На центральных площадях города развернулись ярмарки, шале с мастер-классами и домики с блинами. Гастрокритик проекта "Сити" Александр Ильин побывал на Манежной площади и составил свой рейтинг самых вкусных.

На третьем месте – блинчики по-домашнему со сковородки с печеными яблоками. Вторую строчку заняли "Донские" блины с икрой трески и капустой, запеченные в печи. На вершине рейтинга – каравайцы со слабосоленой семгой.

Подробнее – в программе "Сити".