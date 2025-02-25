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25 февраля, 07:45

Происшествия

В Калининграде водитель в нетрезвом состоянии повредил 11 машин

В Калининграде водитель в нетрезвом состоянии повредил 11 машин

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Нетрезвый водитель Ford Mustang устроил погром на парковке в Калининграде, тараня припаркованные машины. Очевидцы пытались остановить его, бросая в автомобиль снежки, а затем заблокировали движение. Мужчину повалили на землю и передали полиции. Повреждены 11 автомобилей.

На Камчатке зарегистрировали до 156 землетрясений в сутки в районе вулкана Безымянный. По ночам потоки лавы освещают окрестности, но эвакуацию ближайшего населенного пункта пока не проводят.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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