25 февраля, 07:45Происшествия
В Калининграде водитель в нетрезвом состоянии повредил 11 машин
Нетрезвый водитель Ford Mustang устроил погром на парковке в Калининграде, тараня припаркованные машины. Очевидцы пытались остановить его, бросая в автомобиль снежки, а затем заблокировали движение. Мужчину повалили на землю и передали полиции. Повреждены 11 автомобилей.
На Камчатке зарегистрировали до 156 землетрясений в сутки в районе вулкана Безымянный. По ночам потоки лавы освещают окрестности, но эвакуацию ближайшего населенного пункта пока не проводят.
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