Собянин: более 800 экскурсий провели в рамках акции "День без турникетов" в 2024 году

Более 800 экскурсий провели в рамках акции "День без турникетов" в 2024 году. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В мероприятии приняли участие 8,5 тысячи человек. Гости могут узнать, как устроены столичные компании, и познакомиться с требованиями к вакансиям. Для работодателей – это возможность привлечь в коллектив квалифицированные кадры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

