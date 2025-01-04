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Новости

04 января, 15:30

Новости

Собянин: более 800 экскурсий провели в рамках акции "День без турникетов" в 2024 году

Собянин: более 800 экскурсий провели в рамках акции "День без турникетов" в 2024 году

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Более 800 экскурсий провели в рамках акции "День без турникетов" в 2024 году. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В мероприятии приняли участие 8,5 тысячи человек. Гости могут узнать, как устроены столичные компании, и познакомиться с требованиями к вакансиям. Для работодателей – это возможность привлечь в коллектив квалифицированные кадры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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