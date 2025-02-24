Десятки видов блинов смогут попробовать гости фестиваля "Московская Масленица"

В Москве стартовала масленичная неделя. Более 30 площадок фестиваля "Московская Масленица" предложат гостям праздника массу развлечений, в том числе десятки видов блинов с начинками на любой вкус – от варенья до икры.

Основные мероприятия проходят на Манежной и Тверской площадях, Тверском бульваре и Новом Арбате. Для москвичей и гостей города приготовлены музыкальные выступления, спортивные состязания, мастер-классы и народные игры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.