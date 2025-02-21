Медведев призвал включить в "Диктант Победы" события СВО

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

События спецоперации необходимо включить в ежегодный "Диктант Победы". Такое мнение выразил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

"Тут про "Диктант Победы" говорили. Мне кажется, пора уже "Диктант Победы" (проводить. – Прим. ред.) не только на материалах Великой Отечественной войны. Мне кажется, что пора уже включить в темы для "Диктанта Победы" и славные страницы специальной военной операции", – сказал политик в рамках встречи с ветеранами боевых действий в Музее Победы в Москве.

В 2024 году эта международная просветительско-патриотическая акция проводилась 26 апреля. Ее центральной площадкой стал Музей Победы.

Тестирование на знание истории Великой Отечественной войны было организовано в шестой раз. В прошлом году блок вопросов посвятили 80-летию полного освобождения Ленинграда, юбилеям писателей-фронтовиков и другим важным датам.

Ранее в Москве состоялась презентация нового учебного пособия по военной истории России, которое было издано Российским военно-историческим обществом.

Данная книга должна стать дополнением к государственному учебнику по истории для школьников, которые захотят расширить свои знания. В качестве источников для пособия использовались многие документы, среди которых были и бумаги, представленные в "Библиотеке военного историка".