Презентация нового учебного пособия по военной истории состоялась в Москве

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Презентация нового учебного пособия по военной истории России, которое было издано Российским военно-историческим обществом (РВИО), состоялась в Москве в понедельник, 27 января.

Теперь педагогам предстоит пройти курсы повышения квалификации для преподавания по данной книге, указал в ходе мероприятия министр просвещения России Сергей Кравцов. Его слова приводит ТАСС.

По словам главы ведомства, данное пособие рекомендовано для применения во всех школах России. Кравцов отметил, что лично прочитал учебник и обнаружил в нем "много интересного", назвав книгу "очень красочной". Как он указал, в пособии представлены хорошие иллюстрации и текст, а также чувствуется высокий уровень подготовки.

Данная книга должна стать дополнением к государственному учебнику по истории для школьников, которые захотят расширить свои знания. При этом пособие полностью синхронизировано с учебником, подчеркнул Кравцов.

В свою очередь, выпуск книги прокомментировал председатель РВИО, помощник президента России Владимир Мединский. Он обратил внимание, что в качестве источников для пособия использовались многие документы, среди которых были и бумаги, представленные в "Библиотеке военного историка".

При этом первое издание данного пособия было опубликовано еще в 2016 году в соответствии с поручением российского лидера. Тогда Владимир Путин обратился к военным историкам с просьбой сделать книгу, которая могла бы стать интересна и взрослым, и детям. При этом президент хотел, чтобы ее можно было использовать в качестве дополнительного учебного пособия для школьников.

"Мы эту книгу сделали за два года, она во многих школах была. Это было необязательное учебное пособие, но сейчас оно вышло на совершенно новое качество. Авторские права по этому учебнику авторы передали РВИО", – отметил Мединский.

Пособие представлено в трех книгах, которые рассчитаны на учеников 6–7-х, 8–9-х и 10–11-х классов. Министерство просвещения уже одобрило его. Первая книга описывает период с древнейших времен до конца XVII века, во второй школьники найдут описание событий конца XVII до начала XX века. В заключительную часть было решено включить период от Первой мировой войны до наших дней.

Помимо прочего, издание может использоваться в суворовских, нахимовских и кадетских училищах, а также кадетских классах. Не менее полезной она окажется для всех, кто хотел бы выбрать профессию военного и интересуется военной историей России.

Ранее стало известно, что Минпросвещения РФ решило разработать единый государственный учебник по информатике. Кроме того, работа будет проводиться и над учебниками по другим общеобразовательным предметам.