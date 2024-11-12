В России начали разрабатывать пособия по семьеведению

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В издательстве "Просвещение" начали разрабатывать учебные пособия по семьеведению для 5–7-х и 8–9-х классов, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Подчеркивается, что в работе над пособиями участвуют педагогические, родительские и экспертные сообщества, а также комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

О том, что новый предмет семьеведение появится во всех школах России в 2024–2025 году, рассказала на пленарной сессии Восточного экономического форума депутат Госдумы Нина Останина. Парламентарий объяснила, что дисциплину внесли в план реализации в рамках Года семьи в России.

В Госдуме планировали, что у дисциплины появится единый учебник. Депутаты считают, что нужно с ранних лет говорить детям о важности сохранения семьи и "готовить молодежь к семейной жизни".