Выездные сборы планируют проводить в рамках предмета "основы безопасности и защиты Родины"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Выездные сборы планируется проводить для учеников 8-х и 10-х классов в рамках нового школьного предмета "основы безопасности и защиты Родины". Об этом министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил в интервью на телеканале "Соловьев Live".

"Мы хотим сделать, чтобы урок был интересен", – объяснил министр.

По словам Кравцова, усиливается начальная военная подготовка. Учебный предмет начнут преподавать в российских школах с 1 сентября 2024 года.

Ранее Минпросвещения РФ утвердило образовательный стандарт предмета "основы безопасности и защиты Родины". В частности, ученики должны будут обучиться требованиям безопасности при обращении со стрелковым оружием, правилам дорожного движения, основам пожарной безопасности и основам конструктивного общения, включая безопасное взаимодействие в цифровой среде.

Кравцов отмечал, что предмет смогут преподавать школьникам ветераны СВО РФ на Украине. Для этих целей был создан специальный центр переподготовки.

"Актуальный репортаж": предмет "основы безопасности и защита Родины" появится в школах РФ