Минпросвещения РФ разработает единый учебник по информатике

Фото: портал мэра и правительства Москвы/ЕвгенийСамарин

Минпросвещения РФ планирует разработать единый государственный учебник по информатике. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов, слова которого приводятся в пресс-службе министерства.

При этом он уточнил, что работа будет проводиться и над учебниками по другим общеобразовательным предметам. Помимо этого, Кравцов рассказал о планах перевода ЕГЭ по информатике на российские операционные системы.

Глава ведомства напомнил, что отечественные разработки уже активно используются в сфере образования не только как инфраструктурный элемент, но и как средство обучения новым технологиям.

Между тем в издательстве "Просвещение" начали разрабатывать учебные пособия по семьеведению для 5–7-х и 8–9-х классов. Подчеркивается, что в работе над пособиями участвуют педагогические, родительские и экспертные сообщества, а также комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

До этого Минпросвещения РФ анонсировало разработку единого для всех школ учебника по русскому языку. По предварительным расчетам министерства, будет необходимо подготовить 19 книг (с учетом того, что для отдельных классов учебник будет состоять из нескольких частей), поэтому разработка займет не менее 2–3 лет.