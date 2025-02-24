Праздничные плакаты украсили Москву в честь Масленицы

Фото: телеграм-канал " Городское хозяйство Москвы"

В преддверии Масленицы Москву украсили праздничными плакатами. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства в своем телеграм-канале со ссылкой на заммэра Петра Бирюкова.

Всего в столице на городских билбордах, афишах и остановочных павильонах находятся 400 плакатов. Кроме того, вице-мэр отметил, что ежедневно в столице с 24 февраля по 2 марта будут транслироваться видеопоздравления. Они разместятся на 200 цифровых экранах и медиафасадах домов на Новом Арбате и Спартаковской площади.

Необходимости в новых украшениях для Москвы не было, так как для оформления города использовались уже имеющиеся декоративные элементы.

Между тем на площадках проекта "Зима в Москве" 1 и 2 марта пройдут праздничные гулянья. Так, гости фестиваля "Московская Масленица" смогут посетить выступления известных фолк-коллективов.

В каждый из этих дней в 17:15 на сцены окружных фестивальных площадок проекта будут выходить музыкальные коллективы, выступающие с традиционными праздничными песнями. Однако в их репертуар входят и современные хиты в стиле фолк и неофолк.