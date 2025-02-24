В кинопарке "Москино" празднуют Масленицу с мастер-классами по народным ремеслам

В рамках проекта "Зима в Москве" Масленицу празднуют на более чем 30 площадках, оформленных в стиле русских сказок. Одним из таких мест является кинопарк "Москино", где для гостей подготовили уникальную программу.

Площадка поделена на три тематические зоны: глиняную, деревянную и соломенную игрушку. Посетителей ждут мастер-классы по росписи кружек, сумок, шкатулок и музыкальных инструментов.

Одним из самых популярных мастер-классов стал урок по изготовлению бубенцов в стиле Владимирской области. Также в программе – декорирование кошельков в стиле Архангельского промысла.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.