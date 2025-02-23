Собянин рассказал об установке мемориальных досок Героям Российской Федерации в Москве

В Москве установят три мемориальные доски Героям Российской Федерации. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Память участников специальной военной операции – генерал-лейтенанта Романа Кутузова, младшего лейтенанта Ивана Подъяблонского и гвардии лейтенанта Ивана Шамшеева – увековечат мемориальными досками. Они будут размещены в Поповом проезде, на улице Скульптора Мухиной и на Сиреневом бульваре.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.