Собянин: за год в Москве внедрили около 300 моделей искусственного интеллекта

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

В Москве в прошлом году было внедрено около 300 моделей искусственного интеллекта (ИИ) в сферах транспорта, здравоохранения, образования, строительства и многих других. Об этом сообщил в своем личном блоге Сергей Собянин.

Всего, по словам мэра, правительство Москвы реализует около 100 проектов с использованием нейросети. В прошлом году была запущена платформа, которая позволяет разрабатывать код, обучать и тестировать модели ИИ на высокопроизводительных вычислительных мощностях. Изначально с ее помощью было проанализировано свыше 80 моделей искусственного интеллекта, многие из которых уже используются в городских сервисах.

Платформа "Искусственный интеллект" разработана на основе отечественных технологий с открытым исходным кодом, что делает ее независимой от зарубежных поставщиков программного обеспечения (ПО) и ускоряет процесс внедрения новых моделей.

Больше всего ИИ развивается в здравоохранении. Нейросети активно помогают медикам выявлять патологии на рентгенах, собирать анамнез, подбирать подходящее лечение. В 2024 году в столичных медучреждениях алгоритмы ИИ стали применять для диагностики желчнокаменной болезни на компьютерной томографии (КТ) органов брюшной полости. Таким образом, повышается точность выявления заболевания.

Собянин отметил, что Москва делится своим опытом применения ИИ в сфере здравоохранения благодаря цифровой платформе "МосМедИИ". С ее помощью врачи из разных субъектов России получили доступ к лучшим сервисам ИИ для трактовки лучевых исследований. На данный момент к ней подключено уже около 75% российских регионов, в числе которых Воронежская, Московская, Калининградская, Липецкая, Челябинская, Ульяновская области, ЯНАО и многие другие.

Первый московский проект, где начали применять технологии ИИ, стал общегородской контакт-центр. Голосовой помощник теперь помогает жителям столицы оперативно получить необходимую информацию. Чтобы улучшить его работу, специалисты в 2024 году запустили пилотный проект по речевой аналитике. Через некоторое время ИИ научился распознавать сленг и слова-паразиты, интонацию и иные обороты, которые использует человек в обычной жизни.

Кроме того, контакт-центр в пилотном режиме использует большие языковые модели (LLM) отечественной разработки. Этот ИИ помогает голосовому помощнику оперативнее искать необходимый вариант ответа в базе знаний, а также реагировать сразу на несколько вопросов. Для повышения качества обслуживания контакт-центр начал внедрять голосовой бот-тренажер, который имитирует диалог с жителем для того, чтобы проверять навыки общения до реальных звонков абонентов.

Чат поддержки портала mos.ru также имеет своего цифрового ассистента с ИИ "Москва". С его помощью можно голосом ввести сообщение. На данный момент помощник проходит обучение на ограниченном числе пользователей. В будущем он сможет помогать москвичам решать и другие задачи.

Для школьников 5–9-х классов в сервисе МЭШ появился "репетитор" по математике на основе ИИ. Нейросеть позволяет протестировать знания ученика, выявить темы, с которыми у него возникают трудности, и предлагает упражнения для восполнения пробелов. Алгоритмы корректируют процесс обучения в реальном времени. С момента запуска этой программой воспользовались почти 4 миллиона раз более 512 тысяч пользователей. В 2025 году будет увеличено количество дисциплин.

Между тем запущенный в Москве первый беспилотный трамвай уже проехал более 3,5 тысячи километров и ни разу не нарушил правила дорожного движения. ИИ помогает в реальном времени отслеживать ситуацию на дорогах и учится прогнозировать маневры других автомобилистов. В 2025 году планируется запустить транспорт в полностью беспилотном режиме для регулярных поездок на маршруте с пассажирами.

Нейросети активно применяются в земельно-имущественной сфере. Например, в прошлом году в Москве начал работу Центр искусственного интеллекта в градостроительстве. Он специализируется на исследовании потребностей участников строительного процесса – застройщиков, девелоперов, а также исследует новейшие практики в этой области и внедряет инновационные решения для различных задач.

Среди разрабатываемых решений – сервис квартирографии, который самостоятельно готовит планировочные решения для многоквартирных домов.

Затронули технологии ИИ и работу столичных финансистов. В 2024 году в столице появился сервис "Цифровой помощник" казначея, который проверяет полноту и корректность заполнения документов, выявляет нестыковки в бумагах и сообщает об этом. После анализа система формирует протокол контроля, на основе которого принимается решение о проведении платежей. На данный момент точность этого процесса составляет более 90%. Рост продолжится благодаря тому, что сервис может самообучаться.

"В планах на 2025 год – не менее интересные и полезные разработки в сфере ИИ", – заключил мэр.

Тем временем столичные врачи благодаря ИИ обработали 13 миллионов различных лучевых исследований. С 2023 года такие сервисы работают в тарифе ОМС с маммографией как второе мнение, с мая 2024-го в экспериментальном режиме автономно определяют норму в исследованиях флюорографии и рентгенографии грудной клетки.

Такие технологии дают врачам возможность повысить точность диагностики, а также сделать ее более доступной для москвичей. Это особенно важно на ранних стадиях заболеваний.

