"Зима в Москве": продолжается прием подарков для бойцов СВО, детей и животных

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Волонтеры "Домиков добра" в рамках проекта "Зима в Москве" продолжают принимать подарки для участников спецоперации, детей из новых регионов и животных. Пункты приема работают до 28 февраля, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"В "Домиках добра" подарки принимают заботливые волонтеры, которые готовы посвятить свое свободное время помощи тем, кто в этом нуждается. Это школьники, студенты, люди среднего и старшего возраста", – подчеркнул директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит.

Для участников СВО можно приносить перчатки, балаклавы, носки, стельки, термобелье и средства личной гигиены, для детей – сладкие подарки, канцелярские принадлежности, книги, куклы, мягкие игрушки, машинки и конструкторы. Для животных собирают корм, наполнитель, капли от клещей, средства для уборки и дезинфекции ветеринарных и медицинских помещений.

В будние дни "Домики добра" работают с 12:00 до 21:00, а в выходные они открываются в 11:00. Здесь помощь чаще всего оказывают женщины или люди старшего возраста. Они приходят в пункты вместе с детьми и внуками, оставляют пожелания и рисунки для военных.

Подарки раскладываются по коробками с категориями. Волонтеры отдельно собирают сладости, зоотовары, детские подарки и средства личной гигиены.

"В нашем "Домике добра" была невероятная атмосфера. Мне очень повезло с командой в этот день. Мы все делали слаженно, ребята рассказали, какие подарки принимают для участников СВО, детей и животных. Когда приходили москвичи, мы старались быстро распределить все по коробкам и ждать новых посетителей", – рассказала одна из волонтеров Виктория Спиридонова.

По ее словам, самым трогательным моментом было, когда мальчик с мамой нарисовал на открытке большой дом и солнышко.

Между тем владельцы столичных магазинов продолжают собирать гуманитарную помощь для жителей Курской области и бойцов СВО, многие из них делают это уже не в первый раз. Предприниматели предоставляют не только продукты длительного хранения, такие как крупы, сахар и консервы, но также закупают детское питание, воду и одноразовую посуду.

