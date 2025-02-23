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23 февраля, 14:15

Город

На ВДНХ проходят праздничные мероприятия ко Дню защитника Отечества

На ВДНХ проходят праздничные мероприятия ко Дню защитника Отечества

Малайского медвежонка в Московском зоопарке приучили к новой еде

В Москве развернулся фестиваль "Московская Масленица" на более чем 30 площадках

В Музее техники Вадима Задорожного проходят празднования ко Дню защитника Отечества

Группа "Мандрагора" выступит на ВДНХ ко Дню защитника Отечества

"Московская Масленица" развернулась на более чем 30 площадках города

В Музее техники Вадима Задорожного проходят мероприятия в честь Дня защитника Отечества

На ВДНХ подготовили масштабную программу ко Дню защитника Отечества

Москвичам рассказали о программе празднования Дня защитника Отечества в Музее техники

Масленица в Москве проходит на более чем 30 площадках

На ВДНХ продолжается празднование Дня защитника Отечества. Гостей ждут дегустации блюд полевой кухни, мастер-классы, лекции и экскурсии. На сцене у главного входа выступят актриса и космонавт Юлия Пересильд и группа "Мандрагора".

Музей Победы подготовил выставочный проект о фильмах военного времени. Посетителям предлагают суворовскую кашу, макароны по-флотски и гороховый суп с салом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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