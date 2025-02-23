23 февраля, 14:15Город
На ВДНХ проходят праздничные мероприятия ко Дню защитника Отечества
На ВДНХ продолжается празднование Дня защитника Отечества. Гостей ждут дегустации блюд полевой кухни, мастер-классы, лекции и экскурсии. На сцене у главного входа выступят актриса и космонавт Юлия Пересильд и группа "Мандрагора".
Музей Победы подготовил выставочный проект о фильмах военного времени. Посетителям предлагают суворовскую кашу, макароны по-флотски и гороховый суп с салом.
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