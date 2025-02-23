Москвичам рассказали, как отмечают День защитника Отечества на ВДНХ

На ВДНХ проходят торжества по случаю Дня защитника Отечества. Для гостей подготовлена насыщенная программа: можно попробовать блюда полевой кухни, узнать о военных профессиях, принять участие в мастер-классах и посмотреть выступления атлетов.

По словам директора департамента общественных связей маркетинга ВДНХ Гахары Горбачевой, повара приготовят суворовскую кашу, макароны по-флотски и гороховый суп с салом. На сцене у главного входа состоится выступление актрисы и космонавта Юлии Пересильд с группой "Мандрагора".

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