23 февраля, 10:45Город
Москвичам рассказали, как отмечают День защитника Отечества на ВДНХ
На ВДНХ проходят торжества по случаю Дня защитника Отечества. Для гостей подготовлена насыщенная программа: можно попробовать блюда полевой кухни, узнать о военных профессиях, принять участие в мастер-классах и посмотреть выступления атлетов.
По словам директора департамента общественных связей маркетинга ВДНХ Гахары Горбачевой, повара приготовят суворовскую кашу, макароны по-флотски и гороховый суп с салом. На сцене у главного входа состоится выступление актрисы и космонавта Юлии Пересильд с группой "Мандрагора".
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.