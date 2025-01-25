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25 января, 12:15

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"Зима в Москве": какие тренировки и игры приготовил для гостей каток ВДНХ

"Зима в Москве": какие тренировки и игры приготовил для гостей каток ВДНХ

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Аномально теплая погода в Москве не стала помехой для зимних развлечений. Катки по всему городу продолжают работать благодаря искусственному льду. Сезон в самом разгаре, а москвичи могут выбирать из десятков локаций для катания на свежем воздухе.

На катке ВДНХ проходят утренние зарядки по вторникам и четвергам, а по воскресеньям можно сыграть в лазертаг. В среду и субботу организованы занятия школы фигурного катания для детей. Здесь же регулярно проводят тематические вечеринки.

В рамках проекта "Зима в Москве" бесплатные катки открыты в Теплом Стане, Олимпийской деревне, на Профсоюзной улице и в Зеленограде. У гостей есть возможность воспользоваться ячейками для хранения вещей, заточить коньки или взять их напрокат всего за 50 рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Зима в Москве
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