Ежегодная неделя памяти жертв Холокоста началась в Москве. Она проводится Российским Еврейским конгрессом при поддержке департамента национальной политики столицы.

В рамках недели в Музее современного искусства открылась выставка "Спасители. Пути спасения". Ее было решено посвятить людям нееврейского происхождения, которые в годы войны, несмотря на опасность, укрывали евреев от нацистов, снабжали их едой, одеждой и документами.

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