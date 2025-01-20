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20 января, 22:30

Общество

Ежегодная неделя памяти жертв Холокоста началась в Москве

Ежегодная неделя памяти жертв Холокоста началась в Москве

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Ежегодная неделя памяти жертв Холокоста началась в Москве. Она проводится Российским Еврейским конгрессом при поддержке департамента национальной политики столицы.

В рамках недели в Музее современного искусства открылась выставка "Спасители. Пути спасения". Ее было решено посвятить людям нееврейского происхождения, которые в годы войны, несмотря на опасность, укрывали евреев от нацистов, снабжали их едой, одеждой и документами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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