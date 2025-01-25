Москвичам рассказали, где покататься на коньках в Москве

Аномально теплая погода не повлияла на работу столичных катков. Благодаря искусственному покрытию, сезон продолжается, а москвичи могут наслаждаться активным отдыхом на свежем воздухе.

На катке ВДНХ проходят утренние зарядки, занятия в школе фигурного катания, игры в лазертаг и тематические вечеринки. Также москвичей ждут бесплатные катки в рамках проекта "Зима в Москве" – в Теплом Стане, Олимпийской деревне, на улице Адмирала Руднева, в Зеленограде и других локациях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.