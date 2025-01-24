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24 января, 19:45

Общество

Москвичам рассказали, как избежать простуды после посещения катка

Москвичам рассказали, как избежать простуды после посещения катка

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Несмотря на аномально теплую зиму, столичные катки работают в обычном режиме благодаря искусственному льду. Однако врачи предупреждают: в январский плюс простудиться легче, чем кажется. Посетителям катков советуют избегать прогулок без верхней одежды и не выходить на лед разгоряченными.

В Парке Горького для комфорта гостей оборудовали теплую зону с подогреваемыми скамейками. Она расположена на главной аллее рядом с фудкортом и доступна прямо с катка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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