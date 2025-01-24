24 января, 12:30Общество
Стадо кабанов заметили на дороге в Подмосковье
Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени.
Стадо кабанов заметили телезрители по пути в Можайск. Большая семья животных спокойно пересекала дорогу, заставив водителей притормозить. Кабаны оказались равнодушны к людям и спокойно завершили свое путешествие.
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