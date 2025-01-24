Стадо кабанов заметили на дороге в Подмосковье

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Стадо кабанов заметили телезрители по пути в Можайск. Большая семья животных спокойно пересекала дорогу, заставив водителей притормозить. Кабаны оказались равнодушны к людям и спокойно завершили свое путешествие.

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