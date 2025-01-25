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Новости

Новости

25 января, 08:30

Город

Москвичам рассказали, где отметить День студента

Москвичам рассказали, где отметить День студента

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Сегодня, 25 января, российские студенты отпразднуют свой главный праздник. В столице для них подготовлена обширная программа: квесты, экскурсии, кинопоказы, концерты и катание на коньках. Главными площадками станут ВДНХ, кинопарк "Москино", Московский зоопарк, а также столичные парки и музеи.

В общественном пространстве "Три вокзала. Депо" пройдет фестиваль студентов колледжей, где расскажут все о профессиях, которым можно обучиться в Москве.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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