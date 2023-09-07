В московском метро появился 12-й метромост

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В составе Московского метрополитена появился 12-й метромост – он находится на новом участке Солнцевской линии. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

"Метромост через реку Ликову расположен на перегоне между станциями "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково" и является частью наземного участка нового отрезка Солнцевской линии", – уточнил глава Стройкомплекса Андрей Бочкарев.

Он рассказал, что протяженность конструкции составляет 460 метров. По этому параметру данный мост является вторым после Лужнецкого метромоста. Его необходимость обусловлена особенностями рельефа в районе станции "Пыхтино", которая является полуподземной.

В свою очередь, гендиректор "Мосинжпроекта" Юрий Кравцов добавил, что новый метромост представляет из себя новую П-образую металлическую галерею на 22 пролетных строениях. По бокам сооружение отделано декоративными ламелями, а сверху покрыто металлической кровлей.

Топ-менеджер добавил, что в рамках работ по возведению конструкции также же было выполнено обустройство инженерных сетей, водопровода и освещения.

Накануне Сергей Собянин открыл две последние станции Солнцевской линии метро – "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково". Таким образом, от "Делового центра" до одной из крупнейших воздушных гаваней города теперь можно добраться за 40 минут. Ввод двух новых станций улучшил транспортное обслуживание около 350 тысяч человек.



В Москве открыли финальный участок Солнцевской линии метро