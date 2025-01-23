Станция "Гольяново" Арбатско-Покровской линии метро Москвы получит четыре выхода

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Станция "Гольяново" Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена будет построена с двумя подземными вестибюлями и выходами на обе стороны Уссурийской улицы. В каждом вестибюле установят лифты для удобного перемещения маломобильных граждан и родителей с детскими колясками, заявил глава департамента строительства транспорта и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков.

Будущая станция будет находиться на пересечении Уссурийской и Сахалинской улиц. Специалисты сделают островную платформу длиной 163 метра и шириной 11 метров, за которой расположатся оборотные тупики для поездов синей ветки метро.

Для создания платформы и оборотных тупиков обустроят открытый котлован глубиной 17 метров, ограждения которого выполнят способом "стена в грунте", пояснил гендиректор АО "Мосинжпроект" Сергей Жуков. Там же разместится демонтажная камера для финиша двух проходческих щитов, прокладывающих тоннели от станции "Щелковская". После завершения строительства котлован засыплют, а на территории проведут озеленение, добавил он.

Станция "Гольяново" станет конечной на Арбатско-Покровской линии. Протяженность нового участка от "Щелковской" до "Гольянова" составит около двух километров. Открытие новой станции улучшит транспортную доступность для 160 тысяч человек, а также разгрузит Щелковское шоссе. Окончание работ запланировано на 2028 год.