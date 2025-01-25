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25 января, 08:30

Город

"Мой район. Новости": Московский зоопарк устроит квест ко Дню студента

"Мой район. Новости": Московский зоопарк устроит квест ко Дню студента

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В День студента, 25 января, Московский зоопарк проведет квест "Унизверский квест". Участники смогут проверить свои знания по биологии и зоогеографии, выполняя задания на скорость. Для участия необходимо зарегистрироваться на портале "mos.ru".

Кроме того, в столице ко Дню российского студенчества запланировано около 70 мероприятий – интеллектуальные игры, экскурсии, кинопоказы и многое другое.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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