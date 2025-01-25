"Мой район. Новости": в Москве продолжается акция "Елочный круговорот"

Москвичам напомнили, что живую елку нельзя выбрасывать в придомовые контейнеры – за это грозит штраф до 3 тысяч рублей. В столице работает 365 экоточек, куда можно сдать новогоднее дерево для переработки. Главное условие – елка должна быть без украшений.

Переработанные деревья используют для удобрения почвы или подстилки для животных. Акция продлится до 3 марта.

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