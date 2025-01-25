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25 января, 15:15

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Москвичам рассказали о зимнем фестивале школьного спорта в "Лужниках"

Москвичам рассказали о зимнем фестивале школьного спорта в "Лужниках"

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Сегодня, 25 января, в спортивном комплексе "Лужники" проходит зимний фестиваль школьного спорта. Участники и гости мероприятия могут познакомиться с различными видами спорта, попробовать свои силы в новых дисциплинах и насладиться атмосферой спортивного праздника.

Среди участников – олимпийская чемпионка Аделина Сотникова. Она поделилась, что занятия спортом учат преодолевать трудности, а также помогают развивать характер. Гостям фестиваля предлагают попробовать свои силы в волейболе, лыжных гонках и других активностях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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