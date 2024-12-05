Сергей Собянин поздравил ветерана ВОВ Ивана Слухая с 100-летием

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин поздравил председателя столичного комитета ветеранов войны и почетного гражданина Москвы Ивана Слухая со 100-летием. Об этом мэр рассказал в своем телеграм-канале.

"Иван Андреевич, от имени москвичей хочу поблагодарить за то, что все делали для страны, для Москвы", – сказал мэр, пожелав почетному гражданину столицы здоровья и благополучия его родным.

Собянин также поблагодарил Слухая за то, что он до сих пор занимается ветеранским движением.

Слухай в период с 1939 по 1942 год работал преподавателем начальных классов села Довольное и заведующим начальной школой села Бузулук Оренбургской области. После он отправился в качестве добровольца в народное ополчение, а затем был направлен под Сталинград в составе минометной роты отдельного учебного батальона 37-й стрелковой дивизии.

Он воевал под Белгородом, Харьковом и Полтавой, а также форсировал Днепр, Днестр, Дунай. Кроме того, он участвовал в освобождении Румынии, Венгрии, Югославии, а осенью 1944 года выступал в качестве парламентера Красной Армии в Белграде.

После завершения войны Слухай на протяжении 42 лет служил в армии СССР, из которых почти 40 лет посвятил войскам противовоздушной обороны. Затем он стал заниматься общественной деятельностью: с 1996 года возглавляет Московский комитет ветеранов войны.

Ему присвоили 4 ордена Красной Звезды, орден Красного Знамени, орден Отечест­венной войны I и II степени, орден "За заслуги перед Отечеством" II, III, IV степени и многие другие награды.

В 2025 году Россия отпразднует День Победы "очень крупным мероприятием", указывал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Москва планирует пригласить "очень много" иностранных лидеров на парад Победы.

Например, премьер-министр Словакии Роберт Фицо уже заявил о желании приехать в Москву в 2025 году для участия в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, он считает данный визит своим личным долгом.

